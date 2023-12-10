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Сегодня, 09:04

Сонг Ядонг победил Криса Гутьерреса в главном бою UFC Fight Night 233

Руслан Минаев
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Китайский боец Сонг Ядонг победил американца Криса Гутьерреса в главном бою на турнире UFC Fight Night 233. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой китайца единогласным решением судей — 50-44, 50-45, 50-45. Поединок проходил в Лас-Вегасе (США).

Для Ядонга победа стала 21-й в карьере — при 7 поражениях и 1 ничьей. Также один бой в его карьере признан несостоявшимся.

Гутьеррес потерпел 6-е поражение в карьере. На его счету также 20 побед и 2 ничьих.

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