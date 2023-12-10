Махачев оценил битву взглядов Яна и Макгрегора: «Надо было дать ему один раз»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) прокомментировал «СЭ» битву взглядов между экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном (16-5) и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

— Ислам, как тебе face to face Конора и Петра?

— Нормально (улыбается). Надо было Петру дать ему [по лицу] один раз.

Ян и Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Дубае, ОАЭ.