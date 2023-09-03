Хабиб: «Я всегда думал, что мама меня поддерживает, а она, оказывается, всегда за отцом стояла»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, почему в юности не бросил заниматься спортом.

«В 2010 году мне было 22 года и у меня были убеждения, что я себе не принадлежу. У меня отец принимал решения и, конечно, мать. Я всегда думал, что мама меня поддерживает, а она, оказывается, всегда за отцом стояла. Мне говорила одно, но всегда поддерживала отца. Отец хотел чтобы я тренировался, и я это делал. Потому что для меня его желание — святое. Но я и сам хотел тренироваться», — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?