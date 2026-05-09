UFC 328: прямая трансляция турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Шоу стартует с прелимов в 0.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 4.00 мск.

В главном событии вечера Хамзат Чимаев (ОАЭ) проведет защиту чемпионского пояса в среднем весе против Шона Стрикленда (США). В соглавном бою Джошуа Ван (Мьянма) и Татсуро Таира (Япония) подерутся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).