Хамзат Чимаев — гонорар за бой против Шона Стрикленда на UFC 328

Хамзат Чимаев встретится с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328

Хамзат Чимаев (ОАЭ) проведет поединок c Шоном Стриклендом (США) в воскресенье, 10 мая. Их боединок станет главным в карде турнира. Бой пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США), начало — после 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

По неофициальным данным, за поединок со Стриклендом Чимаев может получить более трех миллионов долларов.

Хамзат Чимаев является действующим чемпионом в среднем весе, на его счету 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Он выиграл чемпионский пояс в августе 2025 года, одолев Дрикуса дю Плесси из Южной Африки.

Шон Стрикленд провел 37 поединков в профессиональных ММА, одержав 30 побед и потерпев семь поражений.