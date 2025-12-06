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Двалишвили ответил, с кем хочет подраться после Петра Яна

Ана Горшкова
Корреспондент

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что после победы над россиянином Петром Яном на турнире UFC 323, хочет подраться с Айманном Захаби.

«Думаю, следующим соперником может стать Захаби. У него длинная победная серия. Конечно, я хотел бы сразиться с новым соперником. Это был бы хороший бой», — приводит слова Двалишвили Bloody Elbow.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Бой Двалишвили и Яна пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Этот титульный поединок станет главным событием вечера.

На счету 32-летнего Яна 19 побед при 5 поражениях. У 34-летнего Двалишвили 21 победа и 4 поражения, он идет на серии из 14 выигранных поединков в UFC.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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