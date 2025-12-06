Двалишвили ответил, с кем хочет подраться после Петра Яна

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что после победы над россиянином Петром Яном на турнире UFC 323, хочет подраться с Айманном Захаби.

«Думаю, следующим соперником может стать Захаби. У него длинная победная серия. Конечно, я хотел бы сразиться с новым соперником. Это был бы хороший бой», — приводит слова Двалишвили Bloody Elbow.

Бой Двалишвили и Яна пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Этот титульный поединок станет главным событием вечера.

На счету 32-летнего Яна 19 побед при 5 поражениях. У 34-летнего Двалишвили 21 победа и 4 поражения, он идет на серии из 14 выигранных поединков в UFC.

ММА UFC: Двалишвили — Ян