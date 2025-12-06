Двалишвили: «Петр попытается нокаутировать меня. Он будет делать все, чтобы закончить бой досрочно»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили считает, что россиянин Петр Ян будет пытаться нокаутировать его в поединке на трунире UFC 323.

«Петр попытается нокаутировать меня. Он будет делать все, чтобы закончить бой досрочно, но никому еще этого не удавалось. И я тоже буду искать финиш. Это будет отличный поединок. Я взволнован и очень рад», — приводит слова Двалишвили ESPN MMA.

Турнир UFC 323 пройдет в ночь с 6 на 7 декабря на арене «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе. Титульный поединок Двалишвили и Яна станет главным событием вечера.

Первый бой между спортсменами состоялся 11 марта 2023 года. Тогда грузин оформил победу единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян