11 ноября, 15:02

Махачев считает себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поставил себя на первое место в списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

В интервью блогеру Эдину Россу на Youtube-канале Adin Live россиянин составил топ-5 лучших бойцов промоушена. В первую тройку, по его мнению, также входят Алешандре Пантожа (чемпион в наилегчайшем весе) и Том Аспиналл (чемпион в тяжелом весе). Помимо этого, в первую пятерку Махачев включил Алекса Волкановски (чемпион в полулегком весе) и Илию Топурию (чемпион в легком весе).

16 ноября Махачев проведет поединок с чемпионом полулегкого веса Джеком Делла Маддаленой. Бой возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.
Александр Волкановски
Александр Пантожа
Илия Топурия
Ислам Махачев
Том Аспиналл
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
    UFC 322 Махачев vs Делла Маддалена: кард турнира — расписание боев и время начала

    Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Махачева с Деллой Маддаленой на UFC 322

