Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Махачева с Деллой Маддаленой на UFC 322

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от титульного поединка в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой. Бой пройдет 16 ноября в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322.

О'Мэлли отметил, что разница в габаритах между соперниками не будет существенной.

«Я не думаю, что Джек будет значительно больше Ислама. У них почти одинаковый рост, так что они будут примерно одного размера, габариты не сыграют большой роли в этом бою. Потрясающий поединок, думаю, он получится близким, но я склоняюсь к победе Ислама», — сказал О'Мэлли в выпуске на своем YouTube-канале.

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.