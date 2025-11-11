Турнир UFC 322 состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА начнется с ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 4.00 мск, основной — в 6.00 мск.

Главный кард UFC 322

Ислам Махачев (18-2) — Джек Делла Маддалена (27-1)

Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)

Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)

Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлус Пратес (22-7)

Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)

Предварительный кард UFC 322

Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (22-7)

Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)

Эрин Бленчифилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)

Малком Уэллмейкер (10-0) — Коди Хэддон (8-1)

Ранний предварительный кард UFC 322