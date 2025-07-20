UFC 318: началась прямая трансляция боев главного карда турнира

Началась прямая трансляция боев основного карда UFC 318. Вечер смешанных единоборств проходит в «Смути-кинг-центре» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

В мейнкарде состоятся пять поединков. Возглавит шоу бой американцев Макса Холлоуэя (26-8) и Дастина Порье (30-9-0-2). В соглавном событии вечера в октагон выйдет россиянин Роман Копылов (14-3) против Паоло Коста из Бразилии (14-4).

Трансляцию турнира можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединков можно в ретрансляции федерального канала на платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 318. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.