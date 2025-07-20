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20 июля 2025, 05:00

UFC 318: началась прямая трансляция боев главного карда турнира

Началась прямая трансляция боев основного карда UFC 318
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Началась прямая трансляция боев основного карда UFC 318. Вечер смешанных единоборств проходит в «Смути-кинг-центре» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

В мейнкарде состоятся пять поединков. Возглавит шоу бой американцев Макса Холлоуэя (26-8) и Дастина Порье (30-9-0-2). В соглавном событии вечера в октагон выйдет россиянин Роман Копылов (14-3) против Паоло Коста из Бразилии (14-4).

Турнир UFC 318 пройдет в&nbsp;ночь на&nbsp;20&nbsp;июля в&nbsp;Новом Орлеане.Третий бой Холлоуэя и Порье, Копылов против Косты. Онлайн-трансляция UFC 318

Трансляцию турнира можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединков можно в ретрансляции федерального канала на платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 318. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Роман Копылов
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