Российский боец Роман Копылов и бразилец Паулу Коста проведут бой в среднем весе на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Поеднинок является соглавным событием вечера на «Кинг Смути Центре» (Новый Орлеан, США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 318. Следить за последними новостями и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире поединок показывают UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

ММА UFC: Коста — Копылов

Копылову — 33 года, его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 2 поражения. Косте — 34 года, в профессиональной карьере у него 14 побед и 4 поражения.