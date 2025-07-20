Бокс/ММА
20 июля 2025, 05:55

Роман Копылов — Пауло Коста: онлайн-трансляция боя турнира UFC 318

Роман Копылов и Пауло Коста встретятся на турнире UFC 318
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Российский боец Роман Копылов и бразилец Паулу Коста проведут бой в среднем весе на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Поеднинок является соглавным событием вечера на «Кинг Смути Центре» (Новый Орлеан, США).

Турнир UFC 318 пройдет в&nbsp;ночь на&nbsp;20&nbsp;июля в&nbsp;Новом Орлеане.Третий бой Холлоуэя и Порье, Копылов против Косты. Онлайн-трансляция UFC 318

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 318. Следить за последними новостями и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире поединок показывают UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

ММА UFC: Коста — Копылов

Копылову — 33 года, его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 2 поражения. Косте — 34 года, в профессиональной карьере у него 14 побед и 4 поражения.

Паулу Коста
Роман Копылов
