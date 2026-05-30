Ядонг «гиольтиной» победил Фигередо в главном бою на UFC Fight Night 277

Китайский боец Сонг Ядонг одержал победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо в главном поединке на UFC Fight Night 277.

Поединок в легчайшем весе закончился во втором раунде, когда китаец заблокировал проход соперника и поймал его на удушающий прием «гильотина».

Для 28-летнего Ядонга это 24-я победа в смешанных единоборствах при 9 поражениях, 1 ничьей и 1 несостоявшемся поединке. 26-летний Фигередо потерпел 7-е поражение в карьере при 25 победах, еще один бой с его участием завершился вничью.

Турнир проходил в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай).

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