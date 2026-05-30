Гаджиев: «Возвращается старый добрый Сергей Павлович. Кризис позади»

Известный промоутер Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил победу россиянина Сергея Павловича над бразильцем Талиссоном Тейшерой в главном карде турнира UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Возвращается старый добрый Сергей Павлович. Кризис позади. Но для Сергея должна быть более серьезная проверка, кто-то из первой тройки тяжелого веса. Мне кажется, что Павлович может бодаться с любым», — сказал Гаджиев «СЭ».

34-летний россиянин за 40 секунд нокаутировал соперника. На его счету теперь 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере.

26-летний Тейшейра потерпел второе поражение в карьере при девяти победах.

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