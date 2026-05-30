Немков — о победе Павловича: «Поздравляю его с тем, что он вернул нокаутирующую мощь»

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Сергея Павловича над бразильцем Талиссоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«У него всегда были нокаутирующие удары и мощь. После боя с Аспиналлом он стал чуть осторожничать. Потом он тоже выигрывал бои, но не так, как мы привыкли. Поздравляю его с тем, что он вернул нокаутирующую мощь и уверенность. Надеюсь, так и продолжится в дальнейшем», — сказал Немков «СЭ».

На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере. 26-летний Тейшейра потерпел второе поражение в карьере при девяти победах.

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