Павлович обратился к Уайту после победы над Тейшейрой: «Дана, дай мне бой за пояс или претендентский»

Российский боец Сергей Павлович обратился к главе UFC Дане Уайту после победы над бразильцем Талиссоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

34-летний россиянин нокаутировал соперника за 40 секунд.

«Китай, здравствуйте, я чувствую вашу поддержку, очень приятно! Я сделал работу и хочу обратиться к Дане — дай мне бой за пояс или претендентский. Я готов. Ган-Перейра? Мне без разницы, кто победит, я хочу подраться с тем, кто выиграет. Я тренируюсь, я пашу, я хочу пояс», — сказал Павлович на ринге.

На счету Павловича теперь 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере. 26-летний Тейшейра потерпел второе поражение в карьере при девяти победах.

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