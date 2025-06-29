Турнир по смешанным единоборствам UFC 318 состоится в ночь на 20 июля

Турнир UFC 318 состоится в ночь на воскресенье, 20 июля. Поединки будут проходить на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США), начало шоу — в 1.15 по московскому времени.

Результаты боев можно отслеживать в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

На данный момент в карде турнира назначены 11 боев. Событие возглавит третий поединок американских легковесов Дастина Порье и Макса Холлоуэя. Две предыдущие встречи завершились победой Порье: в 2012 году — «треугольником», а в 2019-м — единогласным решением судей. Также в соревновании примут участие россияне Роман Копылов и Икрам Алискеров, которые подерутся с бразильцами Пауло Костой и Брунно Феррейрой соответственно.