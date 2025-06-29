Гаджи Рабаданов: «Топурия пропускает много. Уверен, что пробью его»

Победитель Гран-при PFL в легком весе россиянин Гаджи Рабаданов высказался о гипотетическом противостоянии против чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии.

«Почему высказался о потенциальном бое с Топурией? Я вообще никогда об этом не думал, но в последнее время мне часто говорят про этот потенциальный бой, мол, что было бы, если вдруг? У думаю, что мог бы по нему попасть. Я знаю, что тяжело бью. Когда я бью, я могу пошатнуть любого, а сам Топурия тоже пропускает много. Почему-то я очень уверен, что после моих ударов... Ну, вот такой монстр, как Кевин Ли, с которым у нас разница в весе 15-16 килограммов, и я его с джеба (сломал челюсть — Прим. «СЭ»). А Топурия намного меньше. Ему мои удары намного ощутимее будут. Поэтому я более чем уверен, что смогу пробить его», — сказал Рабаданов в интервью «СЭ».

Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом UFC в легком весе. Бойцы возглавили турнир UFC 317, который проходил в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе.