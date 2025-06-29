Бокс/ММА
29 июня, 08:49

Царукян — о победе Топурии: «Оливейра и не должен был быть тут»

Сергей Ярошенко

Россиянин Арман Царукян прокомментировал победу Илии Топурии над бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном поединке UFC 317.

«Чарльз и не должен был быть тут. Я могу финишировать Илию, все просто. И он знает это. Поэтому избегает настоящего первого претендента», — написал боец в социальных сетях после окончания боя.

Поединок в легком весе завершился победой Топурии нокаутом в первом раунде. Таким образом, испанец стал чемпионом в легком весе

Примечательно, что Царукян страховал поединок между бойцами. 28-летний боец в последнем поединке победил Оливейру раздельным решением судей 14 апреля 2024-го.

Арман Царукян
Илия Топурия
Чарльз Оливейра
UFC
