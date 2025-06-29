Турнир UFC 317 проходит в Лас-Вегасе в ночь с 28 на 29 июня

Турнир UFC 317 проходит в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Вечер ММА принимает «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начинается в 1.30 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой за вакантный титул в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии проведут титульный поединок действующий чемпион наилегчайшего дивизиона, бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс.

Трансляцию турнира в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Начало эфира — с 1.30 мск 29 июня.

Главный кард и ряд боев прелимов с 3.00 мск в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — стриминговые сервисы Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 317. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.