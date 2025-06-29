Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

29 июня, 01:30

UFC 317 Топурия — Оливейра: началась трансляция боев турнира

Турнир UFC 317 проходит в Лас-Вегасе в ночь с 28 на 29 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC 317 проходит в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Вечер ММА принимает «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начинается в 1.30 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой за вакантный титул в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии проведут титульный поединок действующий чемпион наилегчайшего дивизиона, бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс.

Илия Топурия, Чарльз Оливейра, Александр Пантожа и&nbsp;Кай Кара Фрэнс.UFC 317 Топурия vs Оливейра: кард боев турнира, статистика и прогнозы, где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Начало эфира — с 1.30 мск 29 июня.

Главный кард и ряд боев прелимов с 3.00 мск в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — стриминговые сервисы Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 317. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Пантожа
Илия Топурия
Кай Кара-Франс
Чарльз Оливейра
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Запад применяет провокации против танкеров в нейтральных водах. Что нужно знать
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В Ленобласти растет число жертв суррогатного алкоголя. Что известно
Умерла народная артистка Нина Гуляева, вдова Вячеслава Невинного
Карпин сдался и пригласил Умярова из «Спартака». Что нужно знать о новом составе сборной России
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: трансляция боя UFC 317 начнется ориентировочно в 7.00 мск 29 июня

Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: онлайн-трансляция боя UFC 317

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости