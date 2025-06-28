Илия Топурия и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра разыграют пояс чемпиона легкого дивизиона в главном событии турнира UFC 317.

ММА UFC: Топурия — Оливейра

Во сколько смотреть бой Илия Топурия vs Чарльз Оливейра

UFC 317 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало поединка Топурия и Оливейра — ориентировочно в 7.00 по московскому времени (советуем подключится к трансляции на полчаса раньше).

28-летний Топурия — бывший чемпион промоушена в полулегком весе (c 1 успешной защитой). В своем профессиональном рекорде Илия имеет 16 побед при нуле поражений.

35-летний Оливейра — экc-чемпион UFC в легком весе (c 1 успешной защитой). В профессиональной карьере Чарльз одержал 35 побед, потерпел 10 поражений и еще один его бой признан несостоявшимся.

Где и как смотреть бой Илия Топурия vs Чарльз Оливейра

Трансляцию всего турнира UFC 317 проведут онлайн-сервис UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало прямого эфира с ранних прелимов — в 1.30 мск 29 июня.

Трансляция главного карда и ряда боев прелимов на бесплатной основе пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало — в 3.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 317. Изучать результат боя Топурия — Оливейра вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

В соглавном событии UFC 317 бойцы наилегчайшего веса бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс также сойдутся в титульном поединке.