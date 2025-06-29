Бокс/ММА
29 июня, 02:45

Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: онлайн-трансляция боя UFC 317

Вячеслав Борщев проведет бой с Терренсом Маккинни на UFC 317
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец Вячеслав Борщев и американец Терренс Маккинни проведут поединок в легком весе на турнире UFC 317.

ММА UFC: Маккинни — Борщев

Время начала и во сколько бой Борщева против Маккинни

Турнир UFC 317 проходит в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на воскресенье, 29 июня. Мероприятие стартовало в 1.30 по московскому времени, бой Борщева и Маккинни откроет предварительные кард и ожидается около 3.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

Вячеслав Борщев и&nbsp;Терренс Маккинни.Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: дата и время начала, статистика и прогноз, где смотреть бой UFC 317

33-летний Борщев имеет в профессиональных ММА 8 побед, 5 поражений и 1 ничью. 30-летний Маккинни на профессиональном уровне одержал 16 побед и потерпел 7 поражений.

Где смотреть UFC 317 и бой Борщева против Маккинни

Трансляция боя Борщев — Маккинни, как и других поединков турнира, пройдет на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец» (по подписке), телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru, а также в федеральном эфире на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Ключевые события и результат боя Борщев — Маккинни и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Вячеслав Борщев
Терренс МакКинни
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
