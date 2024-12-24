UFC 312: кард боев и дата турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 312 пройдет в воскресенье, 9 февраля 2025 года. Событие состоится на «Кудос Банк Арене» в Олимпийском парке Сиднея (Австралия). Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира.

Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикланд (титульный бой)

Вейли Жанг — Татьяна Суарез (титульный бой)

Том Нолан — Вячеслав Борщев

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос

Джастин Тафа — Таллисой Тейшейра

Куилланд Слакиллд — Аншул Джубли

Рей Тсуруя — Стюарт Николл

Джим Крут — Марчин Прахнио

Стрикленд и Дю Плесси встречаются во второй раз. В январе 2024 года Дрикус победил Шона раздельным решением судей и стал обладателем чемпионского пояса UFC в среднем весе, а позже защитил титул в поединке с Исраэлем Адесаньей.