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Сегодня, 10:00

UFC 312: кард боев и дата турнира

В феврале состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Шон Стрикланд и Дрикус Дю Плесси.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 312 пройдет в воскресенье, 9 февраля 2025 года. Событие состоится на «Кудос Банк Арене» в Олимпийском парке Сиднея (Австралия). Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира.

  • Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикланд (титульный бой)
  • Вейли Жанг — Татьяна Суарез (титульный бой)
  • Том Нолан — Вячеслав Борщев
  • Джек Дженкинс — Габриэль Сантос
  • Джастин Тафа — Таллисой Тейшейра
  • Куилланд Слакиллд — Аншул Джубли
  • Рей Тсуруя — Стюарт Николл
  • Джим Крут — Марчин Прахнио

Стрикленд и Дю Плесси встречаются во второй раз. В январе 2024 года Дрикус победил Шона раздельным решением судей и стал обладателем чемпионского пояса UFC в среднем весе, а позже защитил титул в поединке с Исраэлем Адесаньей.

Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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