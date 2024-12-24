UFC 312: кард боев и дата турнира
В феврале состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312
Турнир по смешанным единоборствам UFC 312 пройдет в воскресенье, 9 февраля 2025 года. Событие состоится на «Кудос Банк Арене» в Олимпийском парке Сиднея (Австралия). Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира.
- Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикланд (титульный бой)
- Вейли Жанг — Татьяна Суарез (титульный бой)
- Том Нолан — Вячеслав Борщев
- Джек Дженкинс — Габриэль Сантос
- Джастин Тафа — Таллисой Тейшейра
- Куилланд Слакиллд — Аншул Джубли
- Рей Тсуруя — Стюарт Николл
- Джим Крут — Марчин Прахнио
Стрикленд и Дю Плесси встречаются во второй раз. В январе 2024 года Дрикус победил Шона раздельным решением судей и стал обладателем чемпионского пояса UFC в среднем весе, а позже защитил титул в поединке с Исраэлем Адесаньей.
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