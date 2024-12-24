Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:00

UFC 311: кард боев и дата турнира с титульными поединками Махачева и Нурмагомедова

На турнире UFC 311 состоятся два титульных поединка с участием россиян
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бой Ислама Махачева возглавит турнир UFC 311.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января 2025 года. Событие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало турнира — в 2.00 19 января по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск воскресенья.

Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира (по состоянию на декабрь 2024 года).

Главный кард

  • Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой в легком весе)
  • Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов (титульный бой в легчайшем весе)
  • Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано
  • Иржи Прохазка — Джамал Хилл
  • Кевин Холлэнд — Ренье де Риддер

Предварительный кард

  • Джонии Уокер — Богдан Гуськов
  • Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос
  • Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак
  • Закари Рис — Седрикес Думас

Ранние прелимы

  • Грант Доусон — Диего Феррейра
  • Кэрол Роса — Айлин Перез
  • Ринья Накамура — Муин Гафуров
  • Рикки Турсиос — Бенардо Сопай
  • Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
The Economist узнал о разработке на Украине дальнобойной ракеты Trembita
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
Зурабишвили пригрозила «свержением режима» в случае отсутствия новых выборов
Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Когда Арман Царукян проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости