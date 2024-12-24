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Сегодня, 13:06

Адесанья хочет подраться с Чимаевым: «Удивлен, как он снес Уиттакера»

Руслан Минаев
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым.

«Был удивлен тем, как Хамзат снес Уиттакера. Это было безумно, прям вау. Из-за этого я захотел подраться с Чимаевым. Подумал: «Окей, к черту. Этот парень реально хорош», — сказал Адесанья в своем Youtube-канале.

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Адесанья проведет бой с Нассурдином Имавовым 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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