Адесанья хочет подраться с Чимаевым: «Удивлен, как он снес Уиттакера»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым.

«Был удивлен тем, как Хамзат снес Уиттакера. Это было безумно, прям вау. Из-за этого я захотел подраться с Чимаевым. Подумал: «Окей, к черту. Этот парень реально хорош», — сказал Адесанья в своем Youtube-канале.

Адесанья проведет бой с Нассурдином Имавовым 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).