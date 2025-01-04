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UFC 311 Ислам Махачев vs Арман Царукян: когда бой и во сколько начнется

Ислам Махачев проведет титульный бой против Армана Царукяна на UFC 311 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев проведет титульный бой в легком весе против соотечественника Армана Царукяна на турнире UFC 311 в ночь на 19 января. Вечер ММА состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало поединка Махачев vs Царукян — около 8.00 по московскому времени. Для Махачева — это четвертая защита титула.

33-летний Махачев в карьере имеет 27 боев, 26 побед и одно поражение. В последний раз россиянин выходил в октагон в июне этого года на турнире UFC 302. Тогда Ислам победил Дастина Порье удушающим приемом.

28-летний Царукян в ММА провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. Последний бой российско-армянский боец провел в апреле 2024-го на UFC 300. Тогда Арман победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

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UFC 311
Арман Царукян
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