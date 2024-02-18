UFC 298: стали известны гонорары бойцов по итогам турнира

Издание Forbes опубликовало гонорары бойцов по итогам турнира UFC 298. Вечер боев проходил в ночь на 18 февраля в Анахайме (США).

В главном бою испанец грузинского происхождения Илия Топурия (15-0) нокаутировал австралийца Александра Волкановски (26-4) во втором раунде.

Со всеми результатами боев можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Гонорары бойцов по итогам UFC 298:

Алекс Волкановски — 750 тысяч долларов

Илия Топурия — 350 тысяч

Роберт Уиттакер — 300 тысяч + 100 тысяч за победу

Пауло Коста — 250 тысяч

Иан Гарри — 55 тысяч + 55 тысяч за победу

Джефф Нил — 150 тысяч

Мераб Двалишвили — 105 тысяч + 105 тысяч за победу

Генри Сехудо — 150 тысяч

Энтони Эрнандес — 66 тысяч + 66 тысяч за победу

Роман Копылов — 80 тысяч.