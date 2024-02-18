UFC 298: стали известны гонорары бойцов по итогам турнира
Издание Forbes опубликовало гонорары бойцов по итогам турнира UFC 298. Вечер боев проходил в ночь на 18 февраля в Анахайме (США).
В главном бою испанец грузинского происхождения Илия Топурия (15-0) нокаутировал австралийца Александра Волкановски (26-4) во втором раунде.
Со всеми результатами боев можно ознакомиться на сайте «СЭ».
Гонорары бойцов по итогам UFC 298:
Алекс Волкановски — 750 тысяч долларов
Илия Топурия — 350 тысяч
Роберт Уиттакер — 300 тысяч + 100 тысяч за победу
Пауло Коста — 250 тысяч
Иан Гарри — 55 тысяч + 55 тысяч за победу
Джефф Нил — 150 тысяч
Мераб Двалишвили — 105 тысяч + 105 тысяч за победу
Генри Сехудо — 150 тысяч
Энтони Эрнандес — 66 тысяч + 66 тысяч за победу
Роман Копылов — 80 тысяч.
Новости