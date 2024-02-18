Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:07

UFC 298: стали известны гонорары бойцов по итогам турнира

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илия Топурия.
Фото USA Today Sports

Издание Forbes опубликовало гонорары бойцов по итогам турнира UFC 298. Вечер боев проходил в ночь на 18 февраля в Анахайме (США).

В главном бою испанец грузинского происхождения Илия Топурия (15-0) нокаутировал австралийца Александра Волкановски (26-4) во втором раунде.

Со всеми результатами боев можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Гонорары бойцов по итогам UFC 298:

Алекс Волкановски — 750 тысяч долларов

Илия Топурия — 350 тысяч

Роберт Уиттакер — 300 тысяч + 100 тысяч за победу

Пауло Коста — 250 тысяч

Иан Гарри — 55 тысяч + 55 тысяч за победу

Джефф Нил — 150 тысяч

Мераб Двалишвили — 105 тысяч + 105 тысяч за победу

Генри Сехудо — 150 тысяч

Энтони Эрнандес — 66 тысяч + 66 тысяч за победу

Роман Копылов — 80 тысяч.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Следующий этап продажи билетов Евро-2024 пройдет в марте
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илия Топурия получил бонус за досрочную победу над Волкановски

Илия Топурия рассказал, чем его удивил Волкановски
Новости
RSS RSS
Все новости