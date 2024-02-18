Илия Топурия рассказал, чем его удивил Волкановски

Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) признался, что не ожидал, что экс-чемпион Александр Волкановски (26-4) будет так быстро наносить свой джеб.

«Честно говоря, он меня удивил. Его джеб был очень быстрым. Меня удивило то, как он держался в клетке. Мне понадобилось немного времени, чтобы изучить его. Как бы то ни было, я выполнил свою работу. Меня удивил его тайминг и скорость джебов. Обычно я контратакую, но с ним это было делать сложно», — сказал Топурия в интервью ESPN MMA.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.