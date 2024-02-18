Илия Топурия получил бонус за досрочную победу над Волкановски

Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) забрал бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов, одолев экс-чемпиона Александра Волкановски (26-4) нокаутом во втором раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получили Чжан Минъян (17-6), который нокаутировал Брендсона Рибейру (15-6) в первом раунде, и Энтони Эрнандес (12-2), который задушил Романа Копылова (12-3) во втором раунде.

Бонус за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Аманда Лемус (14-3) и Маккензи Дерн (13-5). Их бой закрывал предварительные бои и завершился победой Лемус единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Турнир UFC 298 состоялся 17 февраля в «Хонда-центре» в Анахайме, США.