UFC 294: Махачев нокаутировал Волкановски и другие результаты турнира
В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 294. В главном бою чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) победил чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (26-3) нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.
Основной кард
Легкий вес: Ислам Махачев (Россия) победил Александра Волкановски (Австралия) — KO, 1-й раунд.
Средний вес: Хамзат Чимаев (Объединенные Арабские Эмираты) победил Камару Усмана (Нигерия) — Решением большинства судей.
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия) — Бой признан несостоявшимся (запрещенный удар коленом).
Средний вес: Икрам Алискеров (Россия) победил Варлея Алвиса (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.
Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (Россия) победил Муина Гафурова (Таджикистан) — Сабмишн, 1-й раунд.
Предварительный кард
Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Великобритания) победил Тима Эллиотта (США) — Сабмишн, 3-й раунд.
Легкий вес: Тревор Пик (США) победил Мохаммада Яхья (Объединенные Арабские Эмираты) — Единогласное решение судей (29-28, 30-27, 30-27).
Легчайший вес: Джавид Башарат (Афганистан) — Виктор Генри (США) — Бой признан несостоявшимся (удар в пах)
Средний вес: Седрик Дюма (США) победил Абу Азайтара (Германия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Майк Бриден (США) победил Аншула Джубли (Индия) — KO, 3-й раунд.
Полулегкий вес: Мухаммад Наимов (Таджикистан) победил Натаниэля Вуда (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Минимальный вес: Виктория Дудакова (Россия) победила Джин Ю Фрей (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) победил Бруну Силву (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию всех боев турнира UFC 294.