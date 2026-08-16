Евлоев встретится с Волкановски в титульном поединке на UFC 333, Ян — с Двалишвили
Стал известен список боев турнира UFC 333, который пройдет в Абу-Даби 24 октября.
В титульном поединке в полулегком весе сойдутся действующий чемпион австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев. В другом бою титул в легчайшем весе будет защищать Петр Ян — его соперником станет грузин Мераб Двалишвили.
Также пройдут поединки:
Лонэ Кавана (Англия) — Рамазан Темиров (Узбекистан)
Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия)
Арнольд Аллен (Англия) — Аарон Пико (США)
Доминик Рейес (США) — Азамат Мурзаканов (Россия)
Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия)
Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция)
Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан)
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