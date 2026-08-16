Евлоев встретится с Волкановски в титульном поединке на UFC 333, Ян — с Двалишвили

Стал известен список боев турнира UFC 333, который пройдет в Абу-Даби 24 октября.

В титульном поединке в полулегком весе сойдутся действующий чемпион австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев. В другом бою титул в легчайшем весе будет защищать Петр Ян — его соперником станет грузин Мераб Двалишвили.

Также пройдут поединки:

Лонэ Кавана (Англия) — Рамазан Темиров (Узбекистан)

Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия)

Арнольд Аллен (Англия) — Аарон Пико (США)

Доминик Рейес (США) — Азамат Мурзаканов (Россия)

Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия)

Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция)

Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан)