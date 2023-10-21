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Немков — о победе Махачева: «Не ожидал, что Ислам так легко победит нокаутом. Было понятно, что это была заготовка»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии «СЭ» поделился эмоциями от победы нокаутом Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в главном поединке турнира UFC 294. Бой проходил на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Не ожидал, что Ислам так легко победит нокаутом. Но было понятно, что это была заготовка. После первого хайкика в голову ему крикнули из угла, что он сделал это рано. Второй удар был уже в конце первого раунда, и он пришелся в цель. Заготовка сработала. Ислама с победой!» — сказал Немков «СЭ».

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски. Махачев вырубил Волкановски в первом раунде хедкиком! В реванше австралиец оказался не таким грозным

На счету 31-летнего Махачева в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в Сиднее, Австралия. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Вадим Немков
Ислам Махачев
UFC
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