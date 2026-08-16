Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: прямая трансляция боя, смотреть онлайн

Ислам Махачев (Россия) и Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия) проведут бой за титул в полусреднем весе на UFC 330. Турнир пройдет в спорткомплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь на 16 августа. Бой Махачев — Гэрри начнется ориентировочно после 6.00 по московскому времени (лучше подключиться к трансляции заранее).

В прямом эфире трансляцию чемпионского боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. 28-летний Иэн Мачадо Гэрри в ММА провел 18 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Махачев завоевал пояс UFC в полусреднем весе в ноябре 2025 года, победив Джека Делла Маддалену. До перехода в новую категорию россиянин был чемпионом организации в легком весе. Среди его соперников в UFC были Чарльз Оливейра, Александр Волкановски и Дастин Порье.

Россиянин также идет на серии из 16 побед в UFC. Успех в следующем поединке позволит ему довести ее до 17 и превзойти рекорд Андерсона Силвы по продолжительности победной серии в истории организации.

Гэрри подходит к чемпионскому поединку в статусе первого номера рейтинга полусреднего дивизиона. Ирландец выиграл два последних боя. На этом отрезке он победил Карлоса Пратеса и Белала Мухаммада. Для Гэрри предстоящая встреча станет первой попыткой завоевать чемпионский пояс UFC.