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Сегодня, 06:29

Дерн защитила чемпионский пояс в минимальном весе на UFC 330

Сергей Ярошенко

Бразильянка Маккензи Дерн победила канадку Джиллиан Робертсон в соглавном бою на турнире UFC 330.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дерн по единогласному решению судей. Спортсменка защитила чемпионский пояс в минимальном весе.

Теперь на счету Дерн 17 побед в ММА при 5 поражениях. Рекорд Робертсон — 17 побед, 9 поражений.

Турнир проходит на Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (США). Главным событием станет титульный бой в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

Ислам Махачев.UFC 330: Махачев — Гэрри и другие поединки, расписание и результаты всех боев турнира

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