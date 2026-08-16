Дерн защитила чемпионский пояс в минимальном весе на UFC 330

Бразильянка Маккензи Дерн победила канадку Джиллиан Робертсон в соглавном бою на турнире UFC 330.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дерн по единогласному решению судей. Спортсменка защитила чемпионский пояс в минимальном весе.

Теперь на счету Дерн 17 побед в ММА при 5 поражениях. Рекорд Робертсон — 17 побед, 9 поражений.

Турнир проходит на Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (США). Главным событием станет титульный бой в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.