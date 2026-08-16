Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: началась прямая онлайн-трансляция боя UFC 330

Началась прямая трансляция главного боя UFC 330 между Исламом Махачевым и Иэном Мачадо Гэрри. Вечер ММА проходит в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь с 15 на 16 августа.

Российский боец проводит первую защиту титула в полусреднем весе. Ирландец впервые в карьере поборется за титул UFC.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 можно смотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Результаты взвешивания: Ислам Махачев (77,11) — Иэн Мачадо Гэрри (77,11).