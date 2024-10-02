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Уайт: «Если Перейра сохранит чемпионский титул, он встретится с Анкалаевым в следующем бою»

Сергей Разин
корреспондент
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Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт рассказал, почему бой с чемпионом полутяжелого дивизиона Алексом Перейрой получил восьмой номер рейтинга Халил Раунтри, а не Магомед Анкалаев.

«Я не помню точной хронологии событий, но когда мы принимали решение о бое с Раунтри, у Анкалаева уже был назначен поединок. Послушайте, Анкалаев занимает второе место в рейтинге. Если он выступит невероятно хорошо, и Алекс сохранит чемпионский титул, они встретятся в следующем бою», — сказал Уайт в интервью Кевину Айолу.

Артем Вахитов, Алекс Перейра и&nbsp;Магомед Анкалаев. Перейра конфликтует сразу с двумя россиянами. В Поатана целятся Анкалаев и кикбоксер, который уже побеждал бразильца

Ранее Анкалаев заявил, что в ближайшее время хочет стать чемпионом UFC.

Бой российского полутяжа Анкалаева с австрийским сербом Ракичем пройдет 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаева выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.

Магомед Анкалаев. «Уокер подошел с кривым носом: «Ты как меня вырубил?!» Интервью тренера Анкалаева
Алекс Перейра
Дана Уайт
Магомед Анкалаев
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