UFC 307: главный кард боев турнира и где смотреть трансляцию
Турнир UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в ночь с 5 на 6 октября. Начнется ивент с прелимов в 1.00 мск, основной кард ожидается в 5.00 мск.
В главном событии вечера состоится титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри. В соглавном событии ивента запланирован женский титульный бой между Ракель Пеннингтон и Джулианной Пеньей. «СЭ» публикует главный кард вечера ММА.
Главный кард UFC 307
Алекс Перейра — Халил Раунтри
Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья
Жозе Альдо — Марио Баутиста
Кетлин Виейра — Кайла Харрисон
Роман Долидзе — Кевин Холланд
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Трансляцию турнира в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ».
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