«Уокер подошел с кривым носом: «Ты как меня вырубил?!» Большое интервью с тренером Анкалаева

После победы.

Магомед Анкалаев (19-1-1) нокаутировал Джонни Уокера (21-8-1) на турнире UFC Apex и довел свою беспроигрышную серию до 12 боев подряд.

Дагестанца смело можно назвать самым лучшим и стабильным полутяжем последних четырех-пяти лет. Он одержал больше всего побед среди других бойцов топ-15, больше всего нокаутов, больше всего побед непосредственно над действующими рейтинговыми бойцами. 12 боев подряд без поражений — это вторая по длине беспроигрышная серия в истории этого дивизиона после Джона Джонса.

После яркой победы мы созвонились с главным тренером Анкалаева Сухрабом Магомедовым и обсудили потенциальный бой с Алексом Перейрой, помощь Александра Волкова, мощь Вадима Немкова и сломанный нос Джонни Уокера.

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«Магомеду нужно увереннее работать в начале. Поддавливать, дергать, постоянно быть перед соперником»

— Магомед после боя сказал, что он мог бы легко забороть Уокера, но решил дать зрелище в стойке. Он вас об этом предупреждал или это было общее решение?

— Мы не настраивались только на стойку, мы планировали бороться тоже. У Магомеда хорошая стойка, он с любым может поработать. Если бы Уокер начал перебивать в стойке, Магомед бы его перевел.

— Оба бойца отбивали друг другу ноги. В бою с Блаховичем мы видели, что у Магомеда были серьезные проблемы из-за лоукиков. Не было сегодня опасений?

— Мы после боя с Блаховичем стали больше отрабатывать этот аспект, именно такая тайская работа — щит-удар, удар-щит. Начали больше ставить щиты, Магомед к этому был готов.

Магомед Анкалаев. Фото Global Look Press

— Вы не раз говорили, что никак не можете заставить Магомеда драться более уверенно, слишком он осторожничает. Что-то изменилось в лучшую сторону? По ходу боя были ему подсказки: «Увереннее работай».

— Чуть не хватает ему этого в начале боя. Поддавливать, раздергивать, более агрессивно, более постоянно быть перед соперником, самому работать больше. Мы сейчас много отрабатываем фронт-кики, хайкики. С этого надо было начинать, именно с фронт-киков, с дистанции заходить. А после, когда Магомед пристреляется, он начинает бить, все делать. Просто в бою с Блаховичем были проблемы со здоровьем, мы не были готовы к этому бою, Магомед мог лучше подраться, это сто процентов. Может быть, он сам где-то засомневался в себе, что может уступить функционально. Потому что полноценный лагерь мы не проходили.

«У Уокера перелом носа, было видно, как ему больно. Немного жаль его»

— Не было неприязни к Уокеру после его слов, что он хочет сломать Анкалаеву его «уродливый нос».

— Неет, мне, наоборот, нравятся такие парни. Магомед - скромный парень, он сам не будет говорить. В последнее время он начал чуть говорить, но все равно — ему нужны такие соперники, которые много говорят, ярко выражают свои мысли.

— Что вы сказали Уокеру после боя, когда он подошел к Магомеду?

— Уокер подошел: «Как ты меня ударил? Как ты меня вырубил?» Мне стало немного смешно (смеется). Магомед в том эпизоде быстро сократил дистанцию и дал с правой. Мы, на самом деле, отрабатывали этот удар с правой. В другом ракурсе немного, со сменой стойки, чуть-чуть другая дистанция, но удар справа отрабатывали. Он пошел на Магомеда, Магомед пошел на него, и столкновение двух камней получилось. Магомед очень сильно бьет, я, как никто другой, это знаю (смеется). И у него очень хорошее добивание, это можно посмотреть еще по его боям в ACA. Мне даже жаль немного Уокера стало, он сразу схватился за нос, видно, больно ему было.

— Там перелом, сказали вам?

— Там стопроцентный перелом носа. Он к нам пришел уже с кривым носом (смеется). Мне просто смешно, он пришел и говорит: «Как ты меня вырубил?»

— Магомед заявил, что готов подраться 13 апреля. 9 апреля заканчивается Рамадан. Он правда будет готовиться в такой месяц?

— Ну функционально он готов в принципе. Если до Рамадана его еще подготовить, а в сам Рамадан оттачивать только технику и тактику, тогда, я думаю, он может подготовиться. Но надо еще посмотреть на соперника, кого дадут.

— Ну с Перейрой вы бой примите 13-го?

— Все зависит от подготовки, от физического состояния Магомеда. Именно как мы войдем в тренировочный процесс. У Перейры стандартная техника такая, школа тайского бокса, короткая дистанция. Его можно на дистанции спокойно обыграть, расстрелять. Он больше работает на средней и короткой. Магомед сможет поработать с ним в стойке, но если что-то не будет получаться, то сразу переведет (смеется).

«Немков сто процентов сильнее Ракича. Он целый булыжник, камень, как говорят в Дагестане»

— Возвращается Александр Ракич — вы его вообще высоко оцениваете? (13 апреля Ракич, 5-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе, проведет бой с Иржи Прохазкой на турнире UFC 300)

— Да. Он сейчас один из лучших в этом дивизионе. У него есть хорошая техника и в стойке, и в борьбе он может нормальную конкуренцию составить любому — имеется в виду в весе 93 килограмма. Но если его давить, его можно сломать. Он такой.

— Кто сильнее — Ракич или Вадим Немков?

— Сто процентов Немков. Немков — это целый булыжник такой, жи есть. Камень, можно сказать. Как у нас в Дагестане говорят на крепких ребят — это камень. Когда Магомед с ним дрался, это было что-то (Анкалаев выиграл у Немкова по итогам экстра-раунда в финале чемпионата России по ММА 2014 года. — Прим. «СЭ»). Для меня тоже это такой тяжелый бой был. Он хороши парень — Вадим, мы с ним знакомы. Вадим Немков, честно сказать, один из первых номеров в этом весе.

— Хотите увидеть его в UFC?

— Не знаю... Говорят, что он перешел в тяжи. Есть такое, да?

Вадим Немков. Фото Global Look Press

— Да.

— Он большим парнем всегда был. Еще когда он дрался в любителях — в 2013-2014 годах, — он тоже немало весил, очень крепким и большим был парнем. Для него, наверное, эта сгонка тяжело дается.

— Вам в перспективе было бы интересно подняться в тяжелый вес?

— Магомед работает с тяжеловесами в зале, сейчас нам очень сильно помогал Саня Волков, очень хорошие спарринги были между ними. Последние спарринги в Штатах мы делали только с Волковым, он очень отзывчивый, помог нам. Он пытался импровизировать, работать так же, как Уокер, подстраивался под эту работу. Три или четыре спарринга мы сделали полноценных по пять раундов. Магомед с Волковым смотрелся очень уверенно. Так-то Магомед весит не так много, в межсезонье он весит 103-104, максимум у него было 105 кг. Если он станет более уверенным в своих силах, он может спокойно подраться и в тяжах. Не говорю, что сразу с первыми номерами. Но в пятерку может залезть, если захочет.