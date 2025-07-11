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11 июля 2025, 16:59

Уайт хотел бы, чтобы бой между Аспиналлом и Джонсом стал главным событием на UFC в Белом доме

Алина Савинова

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, какой бой мог бы стать идеальным в качестве главного события на турнире, который в 2026 году планируется провести на территории Белого дома.

«Мы подготовим невероятный кард. Моей мечтой было бы, чтобы главным событием стал поединок между Томом Аспиналлом и Джоном Джонсом. Мог бы вернуться Конор Макгрегор? Возможно», — сказал Уайт на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. После этого заявления бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание принять участие в поединке в Белом доме.

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