Уайт хотел бы, чтобы бой между Аспиналлом и Джонсом стал главным событием на UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, какой бой мог бы стать идеальным в качестве главного события на турнире, который в 2026 году планируется провести на территории Белого дома.

«Мы подготовим невероятный кард. Моей мечтой было бы, чтобы главным событием стал поединок между Томом Аспиналлом и Джоном Джонсом. Мог бы вернуться Конор Макгрегор? Возможно», — сказал Уайт на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. После этого заявления бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание принять участие в поединке в Белом доме.