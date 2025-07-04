Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC. Бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

«Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC? Мы проведем бой, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — сказал Трамп публике во время выступления в штате Айова.

Президент США отметил, речь идет о полноценном поединке за звание чемпиона.