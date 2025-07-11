Александр Емельяненко пройдет медобследование из-за травмы позвоночника
Российский боец Александр Емельяненко в ближайшее время пройдет медобследование в связи с травмой позвоночника, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.
Сейчас Емельяненко снимается в реалити-шоу. После завершения съемок боец пройдет обследование и сделает операцию, если она понадобится.
В марте 2025 года 43-летнему Емельяненко сделали операцию на позвоночнике, после того как у него отказали ноги. Затем он проводил восстановительные процедуры.
За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, 1 поединок завершился ничьей.
Источник: ТАСС
Новости