Александр Емельяненко пройдет медобследование из-за травмы позвоночника

Российский боец Александр Емельяненко в ближайшее время пройдет медобследование в связи с травмой позвоночника, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

Сейчас Емельяненко снимается в реалити-шоу. После завершения съемок боец пройдет обследование и сделает операцию, если она понадобится.

В марте 2025 года 43-летнему Емельяненко сделали операцию на позвоночнике, после того как у него отказали ноги. Затем он проводил восстановительные процедуры.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, 1 поединок завершился ничьей.