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11 июля 2025, 11:40

Александр Емельяненко пройдет медобследование из-за травмы позвоночника

Сергей Разин
корреспондент

Российский боец Александр Емельяненко в ближайшее время пройдет медобследование в связи с травмой позвоночника, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

Сейчас Емельяненко снимается в реалити-шоу. После завершения съемок боец пройдет обследование и сделает операцию, если она понадобится.

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В марте 2025 года 43-летнему Емельяненко сделали операцию на позвоночнике, после того как у него отказали ноги. Затем он проводил восстановительные процедуры.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, 1 поединок завершился ничьей.

Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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