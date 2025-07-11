ACA 189 Абдулвахабов — Багов: началась трансляция боев основного карда турнира

Турнир АСА 189 с главным боем Абдулвахабов vs. Багов проходит в Сочи 11 июля

Турнир АСА 189 проходит в пятницу, 11 июля. Вечер ММА принимает Sport Hall Colosseum в Грозном. Шоу началось в 11.00 по московскому времени с прелимов, главный кард стартует в 18.00 мск.

Главное событие турнира — бой в легком весе между российскими бойцами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым. В соглавном событии проведут поединок в тяжелом весе бразилец Карлос Фелипе и россиянин Мухумат Вахаев.

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 10.55.

Главный и соглавный бои АСА 189 будут транслировать на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.