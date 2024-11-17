Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:45

Туменов не хочет, чтобы Джонс дрался с Аспиналлом

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился о потенциальном поединке чемпиона UFC Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«Я бы хотел видеть бой Джонса с Аспиналлом. Вот, если он бы победил его, это было бы серьезно. Потому что все равно Аспиналл реально большая угроза для Джонса, и я не думаю, что ему стоит с Аспиналлом драться. Может быть, подраться с Перейрой и завершить карьеру. Это был бы лучший итог для Джона Джонса. Не хочется, чтобы такие бойцы проигрывали Тому Аспиналлу», — цитирует Туменова Vprognoze.

На турнире UFC 309, который проходил в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке, Джонс нокаутировал Стипе Миочича.

Источник: Vprognoze.ru
Альберт Туменов
Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немков считает, что Джонсу нужно драться с Аспиналлом: «Перейра для Джона — легкие деньги»

Боец ММА Бикрев назвал Аспиналла кошмарным сном для Джонса

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости