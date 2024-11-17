Туменов не хочет, чтобы Джонс дрался с Аспиналлом
Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился о потенциальном поединке чемпиона UFC Джона Джонса и Тома Аспиналла.
«Я бы хотел видеть бой Джонса с Аспиналлом. Вот, если он бы победил его, это было бы серьезно. Потому что все равно Аспиналл реально большая угроза для Джонса, и я не думаю, что ему стоит с Аспиналлом драться. Может быть, подраться с Перейрой и завершить карьеру. Это был бы лучший итог для Джона Джонса. Не хочется, чтобы такие бойцы проигрывали Тому Аспиналлу», — цитирует Туменова Vprognoze.
На турнире UFC 309, который проходил в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке, Джонс нокаутировал Стипе Миочича.
Источник: Vprognoze.ru
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