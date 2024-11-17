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Боец ММА Бикрев назвал Аспиналла кошмарным сном для Джонса

Руслан Минаев
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал победу Джона Джонса над Стипе Миочичем в бою за титул UFC в тяжелом весе и оценил потенциальный поединок против Тома Аспиналла.

«По движению и телосложению видно, что это уже не тот легкий Джонс, которые двигается и делает обманки. Он набрал лишний и некомфортный для себя вес. Джонс старался сделать минимум, чтобы не получить ущерба. По факту, он вообще ничего не дал сделать Миочичу и засунул ему корягу по ребрам.

Бой с Аспиналлом — это кошмарный сон для Джонса. Думаю, в эту сторону ему даже смотреть не стоит. У Тома другая скорость и мощь. Джонсу нужно смотреть в сторону боя за пояс BMF с Алексом Перейрой. Если в стойке не будет получаться, Перейру можно перевести в партер и финишировать», — цитирует Бикрева «РБ Спорт».

На турнире UFC 309, который проходил в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке, Джонс нокаутировал Миочича в третьем раунде ударом по корпусу с разворота.

Источник: РБ Спорт
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