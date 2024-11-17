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Сегодня, 14:00

Немков считает, что Джонсу нужно драться с Аспиналлом: «Перейра для Джона — легкие деньги»

Немков считает, что Джонсу нужно драться с Аспиналлом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков считает, что следующим оппонентом чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса должен стать временный чемпион дивизиона Том Аспиналл.

«Конечно, против Аспиналла было бы интересно посмотреть, — сказал Немков «СЭ». — Думаю, что все равно Джонс фаворит в этом поединке, хотя Аспиналл быстро двигается. У Аспиналла бои дальше первого-второго раунда не заходили, по-моему. Так же ли он легко будет двигаться на ногах в третьем раунде, в четвертом, в пятом? В первом раунде он показывает хорошую работу ног, на дистанции пробивает двойки».

Также Немков отреагировал на желание Джонса провести следующий поединок против чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры.

«Джонс хочет боя с Алексом Перейрой? Думаю, что это легкие деньги для Джонса, — продолжил Немков. — Это будет перевод и локти».

На турнире UFC 309, который проходил в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке, Джонс нокаутировал Стипе Миочича.

Вадим Немков
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