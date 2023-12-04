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Сегодня, 18:32

Тренер Шары Буллета назвал главную ошибку бойца в поединке против Силвы

Алина Савинова
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Тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян оценил дебют бойца на турнире UFC 294.

«Самая главная ошибка Шары в том, что он вступил в рубку в конце первого раунда. Если бы Магомедов этого не сделал, Бруно Силве не удалось бы пройти в ноги. В этой рубке он пропустил больше ударов, чем за всю свою карьеру. Люди, знающие Шару, понимают, о чем речь. Обсуждать можно всех, но я всегда говорю за своих, за ребят, которых веду. Никогда не осуждал чужих учеников. Да и судьям я говорю в лицо то, что о них думаю, а не пишу апелляции. Шара молодец, он же в первый раз был на такой большой арене, все это забывают», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

В своем дебютном поединке в американском промоушене Магомедов одержал победу над бразильцем Бруно Силвой. Всего на счету 29-летнего россиянина 12 побед в ММА.

Шарабутдин Магомедов
ММА
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