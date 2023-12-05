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Алискеров подерется с Энтони Эрнандесом 17 февраля 2024-го на UFC 298

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) встретится с 15-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Об этом сообщает MMAjunkie. Также это подтвердил сам россиянин в соцсетях.

Алискеров в прошлом бою победил Варлея Алвиса (14-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Эрнандес идет на серии из четырех побед. В прошлом поединке он одолел Эдмена Шахбазяна (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Икрам Алискеров
Энтони Эрнандес
UFC
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