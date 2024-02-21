Тренер Гуськова: «Бой Богдана против Оздемира — цена, чтобы попасть в UFC»

Тренер бойца UFC Богдана Гуськова Гор Азизян рассказал о дебюте своего подопечного в UFC.

«Бой против Волкана Оздемира, который мы приняли за две недели, — это была цена, которую мы заплатили, чтобы попасть в UFC. Я не помню, с кем в первом бою дрался Магомед Анкалаев, но это точно не седьмой номер рейтинга. Я помню дебютные поединки почти всех российских бойцов, но не припомню, чтобы кто-то дрался с шестым или седьмым номером рейтинга», — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

2 сентября 2023 года Гуськов дебютировал в UFC. В поединке против Оздемира он потерпел поражение сабмишеном в первом раунде. В активе Гуськова 15 побед и 3 поражения.