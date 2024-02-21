Дана Уайт вспомнил о массовой драке после боя Хабиба и Макгрегора

Глава UFC Дана Уайт вспомнил о массовой драке, которая произошла после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в турнире UFC 229.

«Мы готовились, но это все равно случилось. Конечно, ситуация нас разочаровала. Многие люди думают, что мы были рады, но это не пошло нам на пользу«, — сказал Уайт в интервью Games With Names.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года в турнире UFC 229. Россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после окончания поединка в октагоне вспыхнула массовая драка между членами команд бойцов.