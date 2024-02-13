Том Аспиналл дал прогноз на бой Волкановски и Топурии

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) признался, что он большой фанат чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (26-3).

«Я большой фанат Валка. Мне нравится, что он дерется с кем угодно, — сказал Аспиналл в эфире The MMA Hour. — Он чертовски крут. Я просто большой, большой фанат Александра Волкановски, но я думаю, что бой с Топурией будет тяжелым для него. Волк победит, просто я немного нервничаю.

В прошлом бою он получил довольно жесткий нокаут. Конечно, это должно повлиять на его разум, и не только на разум — на психику. Я немного нервничаю за него, и я желаю ему всего наилучшего».

Волкановски и Илия Топурия (14-0) подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.